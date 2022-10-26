Шойгу обсудил «грязную бомбу» с главой Минобороны Индии Сингхом Шойгу провел переговоры о «грязной бомбе» Украины с главой Минобороны Индии Сингхом

Фото: MFA Russia/Global Look Press

26 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и его индийского коллеги Раджнатха Сингха, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Предметом переговоров стала ситуация на Украине и опасения относительно возможного применения «грязной бомбы».

Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сказано в сообщении.

«Грязная бомба» — одна из разновидностей радиологического оружия, которая представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. После взрыва заряда контейнер с находящимися в нем веществами создает ударную волну, которая образует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

В письме генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу постпред России Василий Небензя указывал, что если Киев применит «грязную бомбу», Москва сочтет эти действия «актом ядерного терроризма». Небензя также призвал страны Запада повлиять на украинские власти, дабы те «отказались от планов провокации».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Он при этом добавил, что Вашингтон пока не видит свидетельств такой подготовки. Кирби уточнил, что также отсутствуют свидетельства того, что Москва планирует нанести ядерный удар по Украине.