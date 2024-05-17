Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина «Коммерсант»: Шойгу отказывались пускать в парламент КНР на переговоры

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу не хотели пропускать на переговоры президента страны Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшиеся в Доме народных собраний в Пекине, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. По его словам, у организаторов возникли проблемы со значком экс-министра обороны, дающим право на проход.

Господина Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. Организаторов чем-то не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь идет о членах делегации, — заявил журналист.

Колесников добавил, что ситуация разрешилась далеко не сразу. Шойгу был вынужден ждать в парламенте «не одну и не две минуты», прежде чем его пропустили на переговоры.

Ранее секретарь Совбеза России оценил ход специальной военной операции впервые после ухода из Министерства обороны. По словам Шойгу, войска наступают на всех направлениях. Кроме того, были созданы резервы техники и личного состава, необходимые для дальнейшего наступления.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о смене должности Шойгу. По его словам, экс-министр обороны занял крупный государственный пост. Песков подчеркнул, что неуместно считать переход Шойгу в Совбез понижением по службе.