Шойгу назвал ядерным терроризмом удары ВСУ по ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Удары ВСУ по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе, что, по сути, является ядерным терроризмом, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. По его словам, киевский режим врет, заявляя о том, что станцию обстреливают ВС РФ. Глава ведомства подчеркнул, что тяжелых вооружений российской армии на территории ЗАЭС и прилегающих к ней районов нет, в чем могут убедиться эксперты из МАГАТЭ.

Шойгу отметил, что обстрелы атомного объекта ведутся с середины июля. С 18 числа было зафиксировано 29 об­стрелов ВСУ, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе.

Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм, — заявил министр обороны.

Шойгу пояснил, что обстрелы продолжаются, несмотря на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В том числе удары наносились по точкам маршрута сотрудников международного агентства. Российская сторона надеется, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности.

Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, — сказал Шойгу.

Министр также подчеркнул, что США и страны Евросоюза поощряют провокации киевских властей на атомном объекте и не придают гласности сложившуюся ситуацию на ЗАЭС.

Ранее глава администрации Энергодара, вблизи которого находится атомая станция, Александр Волга заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли три удара по городу во время визита делегации МАГАТЭ на объект. По его словам, снаряды попали в детский парк, музыкальную школу и парковую зону.