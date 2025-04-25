Шойгу назвал общее число задержанных по делу о теракте в «Крокусе» Шойгу заявил о задержании 45 человек за причастность к теракту в «Крокусе»

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Российские спецслужбы задержали 45 человек за причастность к совершению теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, заявил в беседе с ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, военная разведка Украины активно использует членов международных террористических групп, включая мигрантов, для подготовки подобных атак.

Военная разведка Украины активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов. Им оказывается всесторонняя помощь в оснащении и подготовке таких резонансных атак, как нападение на «Крокус Сити Холл», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что международные террористические организации продолжают представлять угрозу, стремясь создать скрытые ячейки на территории России, особенно на Северном Кавказе. Кроме того, существует риск использования террористических формирований западными странами для сдерживания России в стратегически важных регионах, таких как Центральная и Южная Азия, Закавказье, Приднестровье, Ближний Восток и Африка, добавил секретарь Совбеза.

При этом Шойгу отметил высокий уровень профессионализма и эффективности органов правопорядка в борьбе с терроризмом. Благодаря их скоординированным действиям в 2024 году удалось предотвратить более 200 терактов, из которых 14 планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей, резюмировал он.

Ранее участвовавший в нападении на «Крокус Сити Холл» террорист Далерджон Мирзоев рассказал следователям, что перед атакой вместе с сообщниками пил «странную» воду. По его словам, напиток передал другой участник нападения Шамсутдин Фаридуни. У воды был странный привкус. Однако, выпив ее, террорист ощутил прилив сил и ярости, а чувство страха улетучилось.