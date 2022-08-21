Шойгу назвал слабые стороны захваченного на Украине западного оружия Глава Минобороны Шойгу: специалисты изучили слабые стороны изъятого в ходе СВО западного оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские специалисты занимаются изучением изъятого на Украине трофейного западного оружия, и уже знают его слабые стороны и чем ему противодействовать, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Он также назвал преимущества российского оружия над тем, которое поставляется Киеву западными странами.

Им (изучением западного оружия. — NEWS.ru) занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое, это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки, — сказал министр обороны.

Он пояснил, что, например, гаубица 155 мм M777 британского производства является тяжелоремонтируемым оружием, а дальность стрельбы американских ПТРК Javelin вдвое меньше, чем у российского «Корнета».

Глава ведомства добавил, что специалисты также изучают изъятые РСЗО, противотанковые ракетные комплексы NLAW, ПЗРК Stinger и другое вооружение, в том числе стрелковое.