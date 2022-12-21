Шойгу назвал российских военных основным гарантом мира в Сирии и Карабахе

Российские военнослужащие являются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании Коллегии ведомства.

Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Нагорном Карабахе, — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) обратился к представителям России с просьбой помочь в достижении договоренности между альянсом и правительством в Дамаске для защиты подконтрольных ему территорий на северо-востоке страны. Об этом рассказал представитель СДС Арам Хана. Он добавил, что представители России на встрече со сторонниками СДС показали ему условия Турции, которые «были отвергнуты».