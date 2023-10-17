Шойгу назвал российские средства ПВО лучшими в мире Шойгу принял участие в церемонии открытия корпуса ракетного завода «Алмаз-Антея»

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны являются лучшими в мире, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии открытия нового корпуса будущего ракетного завода концерна ВКО «Алмаз-Антей» в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». По словам министра, которые приводит Telegram-канал Zvezdanews, отечественные системы ПВО крайне востребованы за рубежом.

Она (система ПВО. — NEWS.ru) также крайне востребована нашими зарубежными коллегами, партнерами, теми, кто покупает у нас эти системы, потому что они являются лучшими в мире и, надеюсь, таковыми будут и дальше, — подчеркнул министр.

Шойгу отметил важность оснащения армии и флота до уровня, гарантирующего адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России. Это зависит во многом от способности оборонных предприятий в сжатые сроки и в полном объеме обеспечивать потребности войск в вооружении и военной технике, добавил министр.

Ранее сообщалось, что правительство России разрешило использовать мобилизационные резервы для производства артиллерии на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В период проведения военной операции на Украине необходимо как можно быстрее восполнять запасы оружия и боеприпасов, заявил Шойгу.