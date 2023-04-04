Шойгу назвал преимущества призыва в электронной форме Глава Минобороны Шойгу: оповещение граждан о призыве уменьшило бюрократизм и волокиту

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Использование электронных способов оповещения граждан о призыве на военную службу избавило ведомства от волокиты и бюрократизма, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, передает Telegram-канал Zvezdanews. По словам главы оборонного ведомства, цифровизация учета граждан улучшила эффективность призыва.

Поступление сведений в электронном виде позволило обеспечить высокую эффективность призыва россиян на военную службу. Оповещение граждан о призыве в электронной форме позволило уменьшить бюрократизм и волокиту, — заявил Шойгу.

Шойгу отметил, что стартовавшая 1 апреля весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке.

3 апреля в военном комиссариате Москвы заявили, что не занимаются распространением повесток в электронном виде, хотя до этого о внедрении нового способа вручения повесток рассказывал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не будет считаться уклонением от службы в армии. Так он отреагировал на слова коллеги Юрия Швыткина, заявлявшего, что удаление учетной записи с сервиса, чтобы не получить повестку, будет считаться уклонением.