Шойгу назвал потери ВСУ под Авдеевкой за два дня Шойгу заявил, что ВСУ потеряли 2400 военных под Авдеевкой за два дня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли 2400 военных под Авдеевкой на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава ведомства уточнил, что это число потерь ВСУ за два дня.

Если за последнее время боевых действий, я скажу только за последние двое суток, 17 и 18 [февраля], это 2400 [украинских военных]. Это не наши данные, это их. <...> Это большие потери, — сказал Шойгу.

Депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что сражение за Авдеевку обнажило в украинской армии проблему, которая не наблюдалась даже в боях за Артемовск. Он пояснил, что речь идет об отказе 3-й отдельной штурмовой бригады, в основном состоящей из экс-бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), выполнять приказы командования. По словам парламентария, Киев не смог «замять» эту историю и сейчас ее активно обсуждают на украинских ресурсах.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос сообщил, что украинские военные попали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона. Он уточнил, что это сделало невозможной эвакуацию раненых солдат с поля боя. По словам Кривоноса, оставление людей в плену — это позорная тактика.