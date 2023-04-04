Шойгу назвал число уничтоженных за три месяца РСЗО HIMARS Шойгу заявил, что российская армия за три месяца уничтожила 14 пусковых установок HIMARS

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Вооруженные силы (ВС) России за три прошедших месяца уничтожили 59 артсистем М777, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, передает ТАСС. Также, по информации главы Минобороны, в зоне СВО были уничтожены 13 самоходных артиллерийских установок (САУ) Paladin и 14 пусковых установок HIMARS.

Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику как на боевых позициях, так и на этапе перевозки, — сказал он.

Он добавил, что высокоточные удары по украинским военным объектам позволили нарушить производство ряда вооружений и снабжение группировок ВСУ боеприпасами. Также Шойгу подчеркнул, что ВС России продолжают развивать боевые действия в Донбассе, в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях.

Ранее специалист по международной разведке Георгий Рипер заявил, что защитить Крым от возможных ударов ВСУ дальнобойными снарядами GLSDB можно при помощи уничтожения пусковых установок, которые будут расположены на территории Украины. По его словам, можно также уничтожать GLSDB с помощью средств ПВО, вероятность успеха в таком случае будет 0,8 к единице. Особенность снарядов заключается в том, что они могут подниматься на высоту 10 км и управляются при помощи GPS с точностью около пяти метров.