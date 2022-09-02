Шойгу назвал число уничтоженных наемников на Украине Шойгу: за время спецоперации на Украине уничтожено почти три тысячи иностранных наемников

Фото: МО Украины

С начала специальной военной операции на Украине уничтожен 2831 иностранный наемник, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. По его словам, приток на Украину военнослужащих из-за рубежа снизился более чем в 3,5 раза на фоне серьезных потерь Киева, передает РИА Новости.

На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи боевиков уничтожено, — сказал Шойгу.

Он добавил, что российские войска продолжат освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Также в ходе совещания Шойгу заявил, что Вооруженные силы России взломали эшелонированную оборону армии Украины в Донбассе. По его словам, ВС РФ также взяли под контроль населенный пункт Пески. Глава Минобороны добавил, что при отступлении ВСУ оставили большое количество оружия и раненых, которым российские медики оказали медицинскую помощь.

Кроме того, по словам Шойгу, российские военные вышли к административной границе Николаевской области, установив контроль над селом Благодатное. Он отметил, что ВСУ продолжают попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском и других направлениях.