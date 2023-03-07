Шойгу назвал число участвующих в СВО женщин Шойгу: в СВО на Украине участвуют 1100 женщин-военнослужащих

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он выразил благодарность женщинам российской армии за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к делу, а также пожелал им крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия, передает РИА Новости.

На сегодняшний день 1100 женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами, — сказал Шойгу.

Ранее генерал армии запаса Владимир Болдырев заявил, что в случае призыва женщин в России на военную службу они смогут участвовать в военных действиях в качестве медиков и связистов в тылу. Он подчеркнул, что призванные женщины должны обладать высоким профессионализмом, быть здоровыми, выдержанными и преданными делу и стране.

Между тем завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уточнил, что в России есть опыт подготовки женщин-военнослужащих, в том числе в войсках противовоздушной обороны и автоматизированных системах управления войсками. Кроме того, самих женщин привлекают льготы и возможность устроить личную жизнь в мужской организации, которой является армия.