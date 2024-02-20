Шойгу назвал число работающих против России спутников НАТО Шойгу: 260 спутников НАТО поддерживают ВСУ и работают против России

Фото: kremlin.ru/Артём Геодакян, ТАСС

Сергей Шойгу

Страны НАТО задействовали 260 космических аппаратов для поддержки Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным. Глава военного ведомства уточнил, что из них 67 штук — это специальные спутники разведки, которые работают против РФ.

Только натовских спутников работают 67, специальных спутников разведки. А если брать в совокупности спутниковую группировку стран, которые поддерживают, стран НАТО, то это получается 260 спутников, — сказал Шойгу.

Он пояснил, что спутники Североатлантического альянса практически в режиме реального времени передают Украине информацию о России. В частности, по словам Шойгу, речь идет про данные о передвижении войск РФ в зоне специальной военной операции.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что страны НАТО не станут отправлять солдат на Украину, поскольку желают избежать конфликта с Россией. Европейский политик подчеркнул, что оборонные способности военно-политического блока должны быть достойными доверия, так как «угроза со стороны РФ реальна». По мнению Шольца, Европе следует увеличить инвестиции в собственную безопасность.