Шойгу назвал число освобожденных от призыва в рамках мобилизации Шойгу: от призыва в рамках мобилизации были освобождены 830 тысяч россиян

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Сергей Шойгу

Более 830 тысяч россиян были освобождены от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании Коллегии ведомства. По его словам, эти граждане были заняты в других важных для государства сферах.

Для поддержания экономики страны были освобождены более 830 тысяч человек, занятых в важных для государства сферах, — сказал Шойгу.

Он уточнил, что всего в период мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян. Кроме этого более 20 тысяч человек записалось добровольцами на фронт. За все время проведения военной операции на Украине боевой опыт получили около 250 тысяч граждан. По словам Шойгу, мобилизацию можно считать успешной, поскольку общество было готово к таким решениям.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день нет никаких факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация. По его словам, всего в рамках мобилизации было призвано 330 тысяч человек, из которых около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что на данный момент во второй волне мобилизации нет необходимости. По его словам, любая мобилизация наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу государства. Он отметил, что «все закончено» еще во время проведения частичной мобилизации, когда призвали 300 тысяч человек.