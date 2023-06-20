Шойгу: ВСУ пытаются атаковать позиции ВС РФ на трех направлениях Шойгу: ВС РФ с 4 июня отбили 263 атаки ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные с 4 июня пытались 263 раза нанести удары по позициям российских военных, все атаки были отражены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что попытки нападения ВСУ продолжают фиксироваться на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО. Его слова привела в Telegram пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. <...> С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг, — сказал Шойгу.

Он также рассказал, что руководство ВСУ готовится нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате боевых действий на Украине за последнюю неделю погибли более 2,3 тысячи бойцов ВСУ. Он уточнил, что более 60% украинских военных были убиты на Донецком направлении. Также он рассказал, что российские военные уничтожили свыше сотни единиц военной техники ВСУ, включая 60 автомобилей, 30 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских систем.