Шойгу назвал Белоруссию верным союзником и надежным партнером России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Белоруссия была и остаётся верным союзником и надёжным партнёром России в условиях общемирового роста напряженности и конфронтации с Западом, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с белорусскими коллегами. По его словам, Минобороны РФ считает обеспечение военной безопасности союзного государства своей приоритетной задачей.

Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником и надёжным партнером. Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряжённость, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией, — подчеркнул Шойгу.

Он также напомнил, что Москва и Минск продолжают формировать единое оборонное пространство, а с 22 октября идет боевое слаживание соединений региональной группировки. В рамках совместной работы двух стран принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин ранее договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.

При этом Лукашенко также заявлял, что население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине. По его словам, слухи о мобилизации дают внешние источники, которые пытаются «уцепиться хоть за что-то, чтобы создать ситуацию».