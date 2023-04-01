Шойгу наградил участников СВО медалями «Золотая Звезда»

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие государственные награды в штабе объединенной группировки российских войск (сил)

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие госнаграды, церемония прошла в штабе объединенной группировки российских войск, сообщается в Telegram-канале ведомства. Министр обороны поблагодарил бойцов за самоотверженность и героизм в зоне проведения специальной военной операции.

Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, — сказал Шойгу.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что удостоенные наград военнослужащие и дальше будут «верой и правдой» выполнять свой долг перед Россией и ее народом.

1 апреля Шойгу прибыл в штаб объединенной группировки ВС России, где провел совещание по вопросу обеспечения войск боеприпасами. Глава Минобороны рассказал, что проверил выполнение гособоронзаказа по выпуску снарядов на военных предприятиях. По его словам, благодаря расширению мощностей и повышению производительности труда объем выпускаемой продукции кратно вырос. Шойгу также обсудил повышение эффективности логистики и заслушал доклады военачальников.