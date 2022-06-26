Шойгу лично проверил участвующие в спецоперации российские войска

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал участвующие в спецоперации на Украине российские войска, сообщается в социальных сетях ведомства. В ходе проверки он выслушал доклады командующих по текущей обстановке и продвижению ВС РФ на основных операционных направлениях, а также вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и ордена Мужества российским военнослужащим, отличившимся на поле боя.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание Шойгу уделил вопросам всестороннего обеспечения боевых действий и созданию в пунктах временной дислокации всех бытовых условий для российских солдат.

Ранее Шойгу вручил золотые звёзды Героя РФ двум участникам спецоперации на Украине в Национальном центре управления обороной. Министр поздравил лётчиков с наградами, поблагодарил за героизм и самоотверженность, а также пожелал им дальнейших успехов в службе.

23 июня Шойгу заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой региональной системы ПВО. По словам военного эксперта Анатолия Матвейчука, Белоруссия является первым оборонительным рубежом Союзного государства, поэтому ее армию будут накачивать вооружением.