Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве

Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сергей Собянин и Сергей Шойгу

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу и столичный мэр Сергей Собянин проверили работу московского пункта отбора на контрактную службу в ВС РФ, сообщили в военном ведомстве. В пункте имеется все необходимое для проведения тестов и обследования в течение считаных часов.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и мэр города Москвы Сергей Собянин проинспектировали организацию работы городского пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в московском пункте отбора властями созданы все условия размещения кандидатов, в том числе комнаты отдыха, в которых есть разные тренажеры, а также телевизоры, кроме того, имеется и столовая с бесплатным питанием. Руководитель пункта отбора доложил министру обороны, что только в течение 2023 года контракты на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тысяч человек.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что более 500 тысяч человек привлекли к службе в Вооруженных силах России в 2023 году. По словам политика, поставленные ранее президентом Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию были выполнены в полном объеме.