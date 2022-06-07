Шойгу и министр обороны Турции Акар обсудили вывоз зерна с Украины

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства. Диалог состоялся по инициативе Анкары. Его темой в том числе стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море для вывоза зерна с Украины.

Министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины, — говорится в сообщении.

Также была отмечена важность продолжения тесного взаимодействия сторон в Сирии для поддержания стабильности в регионе. Отмечено, что российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены.

Ранее стало известно, что Турция планирует закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи. По его словам, Анкара прилагает все возможные усилия, чтобы разблокировать экспорт сырья из украинских портов.