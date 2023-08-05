Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

Фото: МО РФ

Денис Мантуров и Сергей Шойгу

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр обороны страны Сергей Шойгу провели совещание в штабе объединенной группировки российских войск, сообщается в Telegram-канале Минобороны. На встрече речь шла о выполнении гособоронзаказа.

Помимо Шойгу и Мантурова в совещании приняли участие представители предприятий оборонно-промышленного комплекса. Из распространенного ведомством видео следует, что его также посетил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В ходе мероприятия Шойгу вручил государственные награды военным из группировки войск «Центр». Они выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении.

Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья и всем живыми домой! — отметил Шойгу.

Ранее командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев доложил Шойгу о немецких танках Leopard, не дошедших до линии соприкосновения с Вооруженными силами РФ. Глава ведомства в свою очередь поблагодарил бойцов за выполненную работу, предположив, что техника врага еще долго не сможет приблизиться к российским позициям.