Шойгу поручил быстрее принимать на вооружение испытанные на СВО средства

Фото: МО РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил принимать на вооружение перспективные средства максимально быстро, если они были успешно испытаны в зоне СВО, сообщили в министерстве. Такие средства должны приносить положительные результаты, подчеркнул министр.

Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обновленный танк в необычной бронекапсуле, которую прозвали «Царь-мангалом», снова заметили в зоне специальной военной операции на Украине. Военный аналитик Борис Рожин отметил, что на боевую машину, которую модифицировали в полевых условиях, установили дополнительно систему радиоэлектронной борьбы для защиты от FPV-дронов. Он уточнил, что российские военные используют танк в районе Красногоровки.