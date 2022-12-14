Школьников со слабым здоровьем хотят привлечь к занятиям физкультурой В Минпросвещении предложили создать адаптивные программы физподготовки для школьников со слабым здоровьем

Фото: shutterstock

Подростков с ограничениями по здоровью следует вовлечь в физическую культуру с помощью адаптивных программ по отдельным видам спорта, предложила предложила глава департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Наумова. Сенатор Владимир Круглый считает, что вводить такую меру следует с осторожностью и привлечением подготовленных педагогов и специалистов по реабилитации. Он добавил, что создание адаптивных программ позволило бы сделать российское образование более инклюзивным.

Это большой раздел, который требует серьезного подхода, глубоких знаний, научных в том числе. Нужно будет привлекать научные кадры, чтобы эти программы были рабочими, не лежали в ящике стола, а чтобы работали в школах и особенно там, где есть инклюзия, — подчеркнул Круглый.

Сенатор добавил, что помещение детей с ограниченными возможностями в класс с обычными детьми имеет для них большое воспитательное значение и позволяет сформировать в них положительные качества. А сами дети с ограничениями по здоровью, считает он, будут тянуться за остальными — в том числе в занятиях физкультурой — и мотивировать. При этом эксперт отметил, что адаптивные программы для них должны быть максимально индивидуализированными.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предоставляет россиянам (родителям, опекунам, попечителям), ухаживающим за детьми-инвалидами, право однократно в течение календарного года использовать до двадцати четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд.