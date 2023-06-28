Школьников решили заставить заниматься общественно полезным трудом Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обязательном привлечении детей к общественно-полезному труду, сообщается на сайте Госдумы. Инициатива предполагает закрепление в законе «Об образовании в России» обязательное привлечение детей к общественно-полезному труду, а также исключением из него нормы о запрете привлекать обучающихся к труду без согласия родителей.

И учителя, и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы. Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать, — сказал ранее Володин.

Под общественно полезным трудом может подразумеваться, в том числе высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее».

Вопрос о возвращении трудового воспитания поднимался в ноябре 2022 года. Тема обсуждалась во время правительственного часа с участием министра просвещения Сергея Кравцова.

Анонсируя подготовку законопроекта, парламентарии сетовали на то, что школьников перестали привлекать даже к элементарному труду — уборке в классе, дежурству в столовой. В сельской местности ученики больше не работают на пришкольном участке, что в прошлом было основой трудового воспитания.