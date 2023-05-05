В России утвердили концепцию информационной безопасности детей

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Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей, сообщается в Telegram-канале кабмина. Целью документа является защита подрастающего поколения от угроз и рисков в цифровой сфере. Концепция предлагает объединить усилия государства и родительского сообщества, сформировать и внедрить уроки информационной безопасности в образовательный процесс, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить цифровую грамотность учеников и развивать социально значимые проекты в СМИ.

В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников будут выяснять личные данные ребенка или спрашивать о его семье и использовать эту информацию для манипуляций в преступных целях, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Обучающие мероприятия о правилах безопасного поведения детей в Сети и способах защиты от деструктивного контента будут на постоянной основе проводиться для родителей, учеников, работников детских и юношеских библиотек.

Концепция будет действовать бессрочно. Регионам рекомендовано учитывать её при организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, а также ежегодно отправлять Минцифры отчеты об их проведении. Ведомство будет докладывать кабмину о ходе реализации концепции.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных до миллиарда рублей. Парламентарий пояснил, что необходимость ужесточения наказания продиктована нынешними реалиями. По словам Чернышова, наказание в миллиард рублей является адекватным, учитывая, что утекшие в Сеть личные сведения могут быть использованы в преступных целях.