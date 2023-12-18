Школьников будут учить собирать квадрокоптеры Депутат Выборный: разработка квадрокоптеров приучит школьников к труду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпросвещения планирует создать общие для всех школ условия, в рамках которых учащихся научат собирать квадрокоптеры, пишет «Парламентская газета». В беседе с изданием председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что разработка беспилотных авиасистем приучит детей к практической трудовой деятельности.

Это необходимо и для приобщения детей к практической трудовой деятельности. Сегодня сформировался мощный запрос на этот счет, и такая площадка будет прекрасной возможностью реализовать его, — пояснил депутат.

В школах хотят создать площадки со всем необходимым оборудованием, чтобы любой желающий мог освоить навыки по производству и использованию квадрокоптеров. Всего к концу 2030 года должны появиться почти пять тысяч специализированных классов и 380 центров практической подготовки. По словам Выборного, дети смогут двигать науку вперед, участвуя в данном проекте. Парламентарий уточнил, что инициатива Минпросвещения приобщит детей к обеспечению безопасности России.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее предложила привлечь бойцов специальной военной операции к воспитанию молодежи. По ее словам, участники СВО смогут проводить уроки мужества и рассказать детям о боевых действиях.