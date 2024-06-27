«Шипами внутрь»: Захарова о линии обороны ЕС от России и Белоруссии Захарова предложила реализовывать идею линии обороны ЕС «шипами внутрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Польше, Литве, Латвии и Эстонии стоит подумать над тем, чтобы реализовывать идею линии обороны Евросоюза (ЕС) от угроз со стороны России «шипами внутрь», заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegam-канале. Таким образом она оценила призыв стран Прибалтики и Польши к Брюсселю построить укрепления вдоль границы с РФ и Белоруссией.

Главное, чтобы шипами внутрь, — написала Захарова.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что главной задачей прибалтийской республики, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской военной машиной. Глава страны также пообещал «поставить Россию на колени».

До этого департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники сняли буи на Нарве. Они необходимы для разграничения судоходных путей. Известно, что Россия и Эстония ежегодно согласовывают фарватер, однако в этом году Москва не приняла предложенные места размещения примерно половины буев.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Эстония своими выпадами в адрес России разрывает все экономические связи со страной. По его словам, прибалтийская страна таким образом лишает себя доходов.

Депутат отметил, что если ситуация будет и дальше продолжаться, то Прибалтика останется без денег. Россия сможет найти выход, а Эстония, Литва и Латвия — нет, заключил Вассерман.