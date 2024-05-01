Шесть украинских дронов атаковали российские регионы в ночь на 1 мая Шесть БПЛА сбили над Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областями

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали сразу шесть российских регионов в ночь на 1 мая, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, три беспилотных летательных аппарата противника средства противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежской областью и еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов из которых: три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области, — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе украинских войск по Курской и Белгородской областям беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Тогда атаку отразили дежурные средства ПВО. Они сбили два дрона над Курской и еще один — над Белгородской областью.

До этого ведомство сообщало об ударе ВСУ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили шесть таких снарядов. Кроме того, были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.