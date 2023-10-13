Шесть депутатов прогуляли все заседания Госдумы с начала осенней сессии «Ведомости»: шесть депутатов ГД ни разу не пришли на заседания с начала сессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере шесть депутатов Госдумы ни разу не явились на пленарные заседания нижней палаты парламента с начала осенней сессии, выяснили «Ведомости». По данным издания, речь идет о единороссах Хизри Абакарове, Адаме Делимханове, Александре Полякове и Артуре Чилингарове, депутате СРЗП Вадиме Белоусове и исключенном из ЕР Евгении Марченко.

Как пояснили «Ведомостям» в Думе, член комитета по международным делам от Тувы, Хакасии, Красноярского края Артур Чилингаров и член комитета по молодежной политике от Дагестана Хизри Абакаров взяли больничный. Тем временем Адам Делимханов, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, судя по его сообщениям в Telegram-канале, последние недели работал в регионе. Куда делся Александр Поляков, не уточняется.

В свою очередь депутат от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Вадим Белоусов, представляющий комитет по защите конкуренции, перестал ходить на заседания после того, как его объявили в розыск по делу о взяточничестве. А исключенный из «Единой России» депутат Евгений Марченко уехал в отпуск.

По оценкам «Ведомостей», реже всего пленарные заседания осенней сессии посещают депутаты от СРЗП — посещаемость среди них составила 83%. Тем временем самый высокий рейтинг участия зафиксировали у КПРФ — почти 99%. А «Единая Россия» продемонстрировала показатель в 91%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил депутатам о последствиях в случае неисполнения обязанностей полномочия парламентариев. Так, по его словам, парламентариев за такой проступок могут снять с должности досрочно.

Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По его словам, первое чтение проекта может состояться уже 17 октября.