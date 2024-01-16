Шеремет заявил об угрозе появления военно-морской базы Запада в Черном море

Фото: nato.int

Западные державы могут создать новую военно-морскую базу в Черном море под прикрытием гуманитарных целей, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости. Таким образом он оценил предложение, выдвинутое на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Авторы инициативы предлагают «нейтральным государствам» создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов.

Это нежизнеспособная и провокационная идея, которая приведет только к эскалации и конфронтации в Черноморском регионе. Под прикрытием якобы гуманитарных целей, связанных с вывозом зерна и удобрений, западные страны стремятся создать в Черном море свою военно-морскую базу, — заявил российский парламентарий.

Депутат подчеркнул, что Россия способна самостоятельно обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море. По его словам, для этого странам Запада необходимо «прекратить спонсировать террористические государства», к числу которых парламентарий относит Украину. Как отмечает Шеремет, страны НАТО ранее уже пытались создать военно-морскую базу в Черном море, однако крымский референдум помешал их планам.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее также прокомментировал идею создать нейтральный флот в Черном море. По его словам, любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через пролив Босфор. Это правило закреплено в соглашении о его использовании.