Шаурме призвали дать шанс получить свою мишленовскую звезду Даванков предложил провести эксперимент по запуску системы оценки точек общепита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил провести эксперимент по введению рейтинговой системы оценки общепита в Москве, а также в Курской и Владимирской областях, сообщила NEWS.ru пресс-служба партии «Новые люди». Депутат, летом уже предлагавший ввести знак качества для шаурмы в столице, отметил, что это можно объединить с идеей Минэкономразвития о внедрении системы «звезд» для оценки предприятий по итогам проверок.

У шаурмы должен быть шанс получить свою мишленовскую звезду. <...> Нужно снизить риски отравления. И если отзывам на «Яндексе» верят не все, то к оценке контролирующих органов прислушается каждый. Так мы сможем избежать подобных случаев в будущем без лишней нагрузки на предпринимателей, — объяснил парламентарий.

В рамках эксперимента вице-спикер Госдумы предложил применять двухуровневую систему оценки для точек общепита — «зеленую» и «желтую» эмблемы для обозначения качества готовой еды. По его задумке, «зеленую» смогут получить предприниматели, который используют продукты высокого качества, а «желтую» — те, которые успешно проходят регулярные проверки. Введение «звездной» системы, возможно, будет лишним усложнением, считает Даванков.

Все-таки палатка с шаурмой — это не отель Hilton. Но как минимум знак качества двух уровней должен быть: для тех, кто соблюдает все стандарты, и для тех, кто их превосходит, — подчеркнул народный избранник.

Высокий уровень качества предлагается фиксировать не только специальной наклейкой на точке общепита, но и путем передачи данных агрегаторам точек питания и карт, таких как «Яндекс» или 2ГИС, добавил вице-спикер ГД.

Ранее возможность введения в России знака качества для шаурмы начали прорабатывать специалисты Роспотребнадзора. По словам главы ведомства Анны Поповой, сейчас изучается целесообразность создания системы добровольной маркировки, подтверждающей соблюдение высоких стандартов приготовления пищевой продукции.