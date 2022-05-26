Генерал Шаманов назвал главную ошибку спецоперации Генерал Шаманов: не стоило ожидать, что на Украине нас будут встречать с цветами

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российской армии не стоило ожидать, что на Украине её «будут встречать с цветами», заявил бывший главком ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью журналистке Оксане Кравцовой на YouTube. По его словам, на Украине сохранились основы советской военной школы, что помогло ВСУ оказать сопротивление на первых этапах спецоперации. Однако он полагает, что российская армия смогла преодолеть «эту составляющую».

Поэтому те, кто рассчитывал, что нас на Украине будут встречать с цветами, это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток спецоперации. Сегодня мы преодолели уже эту составляющую, но еще предстоит немало сделать, — сказал Шаманов.

Бывший главком также считает, что «демилитаризация» страны параллельно с «денацификацией» могут занять от пяти до десяти лет.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что Вооруженные силы ЛНР смогли освободить и взять под контроль 95% территории республики. 25 мая глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что более половины территории города Красный Лиман перешло под контроль республиканских сил.