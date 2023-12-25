SHAMAN решил стать доверенным лицом Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил в своем Telegram-канале, что согласился стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах. Артист опубликовал видео, на котором подписывает заявление в Центризбирком.

Работаем! — сказал артист, подписав заявление.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что политтехнологи давно стараются привлекать популярных личностей к поддержке кандидатов на выборах. По его словам, нет ничего удивительного в том, что SHAMAN может стать доверенным лицом Путина. Рудченко напомнил, что в прошлом в список доверенных лиц так же входила певица Диана Гурцкая.

О готовности стать доверенным лицом Путина на выборах также заявлял военный корреспондент Александр Коц. Однако подобных предложений, пока его словам, ему пока не поступало.

Две недели назад РБК со ссылкой на источники сообщал, что состав доверенных лиц Путина может обновиться на 40% по сравнению с выборами 2018 года. Издание сообщало, что в перечень впервые могут попасть военкоры, в том числе Коц, а также Александр Сладков и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Путин объявил о решении баллотироваться на выборах в разговоре с Героем ДНР Артемом Жогой после церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» в Кремле 8 декабря. Жога после это сообщил о готовности стать доверенным лицом президента.