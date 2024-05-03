«Шаловливые ручонки»: депутат Журавлев «разнес» новое начинание Чубайса Депутат Журавлев: исторический центр Чубайса займется псевдонаукой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анатолий Чубайс

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru охарактеризовал бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса как фигуру, оказавшую негативное влияние на современную Россию. По словам депутата, своей научной деятельностью в Тель-Авивском университете он тянет «шаловливые ручонки» и к прошлому.

Чубайс уже приложил свои шаловливые ручонки к российской современности, организовав в 90-х приватизацию, в результате которой обогатились исключительно олигархи, а большая часть населения осталась у разбитого корыта. И к будущему страны, вместо создания новых технологий устроив в «Роснано» обычное выкачивание в собственный карман бюджетных средств, — объяснил Журавлев.

По мнению депутата, Чубайс решил приобщиться к прошлому. Он выразил удивление, что бывший глава «Роснано» решил сделать это в Израиле, куда уехал после начала военной спецоперации.

Понятно, что там, в этом институте, будут выпускать. Кроме того, что Чубайс, конечно, привычно обведет вокруг пальца еще и западных заказчиков собственной псевдоученой деятельности. Меня удивляет, почему до сих пор нет возбужденных уголовных дел по нему, — поинтересовался Журавлев.

Ранее стало известно, что Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований на факультете социальных наук Тель-Авивского университета. ЦРИ будет заниматься новейшей историей России и комплексно изучать возможное будущее РФ, принимая в расчет анализ событий недавнего прошлого.