«Шагреневая кожа»: Медведев предупредил Украину о риске потерять территории Медведев: события на Украине развиваются по катастрофическому для Киева сценарию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

События на Украине развиваются по катастрофическому для Киева сценарию, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя выступление президента РФ в ходе заседания расширенной коллегии МИД РФ. По словам политика, пространство для компромиссов уменьшается, как и территория Украины.

Очевидно, что события [на Украине] развиваются по катастрофическому для бандеровского режима сценарию. Дальше будет только хуже, об этом прямо сказал наш президент, определяя базу для возможных переговоров. Пространство же для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны, — написал он.

Медведев назвал недалеким тот день, когда от территории Украины останется «лишь ее узкая полоска». Политик объяснил, что Россия должна защитить себя на долгие годы.

Отсюда, кстати, и идея санитарной зоны, которую выдвинул В. В. Путин. В эту зону может попасть вся б. Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза, — предположил он.

Медведев подчеркнул, что Путин не озвучил судьбу этих территорий, но предположил, что они могут стать частью России при желании их жителей.

Политик ранее заявил, что России следует нанести максимальный ущерб странам Запада в ответ на санкции. По его словам, необходимо навредить их экономикам, институтам, гражданам, компаниям, госучреждениям, энергетике, промышленности, транспорту и всей критической инфраструктуре.