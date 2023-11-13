«Шаг к напряженности»: Песков о польских танках у границы Белоруссии Песков назвал размещение новых танков Польши у Белоруссии шагом к напряженности

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Размещение танкового батальона в Польше у границ с Белоруссией — это еще один шаг к напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, белорусская сторона делает все для обеспечения безопасности.

Безусловно, это еще один шаг к <...> напряженности, не что иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И в целом они делают все, что нужно для обеспечения безопасности, — сказал представитель Кремля.

Ранее в Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что республика развернула на востоке новый танковый батальон. Он дислоцирован в населенном пункте Чартаев, расположенном недалеко от границы с Белоруссией в районе Бреста. По словам главы ведомства Мариуша Блащака, в состав батальона войдут южнокорейские танки К2, главной задачей нового формирования станет «сдерживание агрессора».

В конце сентября Варшава обвинила Минск в атаках на границу между странами. В Польше считают, что Минск хочет дестабилизировать ситуацию и «поставить под угрозу» безопасность граждан восточноевропейской страны.

17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на выступлении, приуроченном ко Дню народного единства, заявил, что белорусы являются самой миролюбивой нацией в мире. Он добавил, что никакой войны в современных условиях на территории его страны не будет.