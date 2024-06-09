Шадаев высказался о пострадавшем главе АНО «Цифровая платформа» Шадаев: Арсений Щельцин всю жизнь посвятил IT, он отзывчивый и дружелюбный

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Арсений Щельцин

Министр цифрового развития Максут Шадаев в разговоре с RT назвал главу АНО (автономная некоммерческая организация) «Цифрова платформа» Арсения Щельцина «отзывчивым и дружелюбным человеком, который всю жизнь посвящает IT». Глава ведомства пожелал ему скорейшего выздоровления.

Максут Шадаев добавил, что время от времени встречался с Щельциным для обсуждения отрасли. Руководитель некоммерческой организации также возглавлял комитет по коммуникациям и продвижению.

Ранее стало известно о драке, которая произошла на Сиреневом бульваре в ночь на 8 июня. Как пишет Baza, Щельцин и его друг шли в магазин и увидели нетрезвых мужчину и женщину, которые громко кричали и что-то искали на детской площадке. По данным канала, приятели сделали паре замечание, но мужчина в ответ достал нож и напал на них. Щельцин с тремя ножевыми ранениями госпитализирован, его друг погиб.

Адвокат Вадим Багатурия допустил, что его подзащитному — лидеру рок-группы «Пасека» Роману Медведкину может грозить пожизненное заключение за нападение с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого. По его мнению, тяжесть наказания будет зависеть от степени вреда здоровью, если второй потерпевший скончается, то судить подозреваемого будут уже по иной статье.