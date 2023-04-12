Шадаев ответил на главные вопросы об электронных повестках Шадаев: поправки в закон о военном учете не связаны с возобновлением мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Поправки в законодательство о военном учете не связаны с планами возобновить мобилизацию, написал глава Минцифры РФ Максут Шадаев в Telegram-чате «MIT — Мы ИТ». По его словам, приоритетом является привлечение контрактников. Он отметил, что прошлой осенью многие смогли на себе ощутить «несовершенство системы воинского учета и призыва», что показало необходимость в модернизации системы.

Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту, — написал Шадаев.

На «Госуслугах» каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учете и есть ли у него право на отсрочку, добавил министр. Если право на отсрочку подтверждено (сделать это можно в личном кабинете), повестка приходить не должна.

Сервис позволяет также уведомить военкомат, если призывник не смог явиться по уважительной причине.

Если на «Госуслугах» отключены уведомления, повестку можно не заметить, но вот извещения об ограничительных мерах будут приходить всегда, предупредил Шадаев. Эти меры можно будет обжаловать.

Что касается имеющих отсрочку айтишников, их глава Минцифры пообещал защищать от призыва.

По-прежнему будем помогать отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными нам средствами, — заверил он.

Накануне, 11 апреля, Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о едином реестре военнообязанных. В голосовании принимало участие 395 депутатов, за проголосовали 394 человека, один воздержался. Против не был никто. Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме. Закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде.

Шадаев объяснил, что реестр военнообязанных в полном объеме будет запущен не раньше начала осеннего призыва. Точные сроки будут определены после принятия соответствующего закона.