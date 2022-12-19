Шадаев назвал долю компьютеров с российскими процессорами на рынке Шадаев: доля компьютеров и серверов с российскими процессорами составляет менее 3%

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Доля компьютеров и серверов с процессорами отечественного производства на рынке IT-технологий на сегодняшний день составляет менее 3%, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он уточнил, что к 2019 году доля ПК и серверов с процессорами, произведенными в РФ, исчислялась сотнями, однако к 2022 году общий объем таких устройств вырос до 15 тысяч экземпляров, передает РБК.

В 2019 году количество поставленных ПК и серверов с российскими процессорами исчислялось сотнями. В 2022 году таких устройств уже 15 тысяч ПК и восемь тысяч серверов и систем хранения, — сообщил Шадаев.

По словам главы ведомства, число устройств, в которых были встроены российские процессоры, могло быть намного больше, однако часть заказанных процессоров «Эльбрус» и «Байкал» застряла на зарубежных заводах, где их производят. Шадаев подчеркнул, что интеллектуальные права и патент на разработку принадлежат российским специалистам, однако в России пока нет заводов, на которых могут производиться «Эльбрусы» и «Байкалы». В данный момент их делают на Тайване.

У нас в этом году было бы сильно больше, если бы те партии российских процессоров , которые были заказаны и произведены — и «Эльбрус», и «Байкал» — были бы отгружены с заводов. Интеллектуальные права и разработка все российские, но исходя из топологических норм, таких производств в России у нас пока нет и все заказывалось на зарубежных заводах, — добавил Шадаев.

Департамент информационных технологий Москвы ранее закупил продукты Microsoft для образовательных учреждений города. Отечественные разработчики посчитали это грубым нарушением правительственных программ по переходу на российские программы и планируют обжаловать закупку в Минцифры и ФАС.