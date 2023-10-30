В СФ предложили увеличить срок выдачи РВП иностранцам в браке с россиянами Сенатор Валяев предложил увеличить срок выдачи РВП иностранцам по браку

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В Совфеде подготовили законопроект, согласно которому мигранты, состоящие в браке с россиянами, должны пробыть в нем два года для получения разрешения на временное проживание (РВП) в РФ вне правительственной квоты. Автор документа сенатор Юрий Валяев в разговоре с РИА Новости объяснил, что необходимость такой инициативы обусловлена злоупотреблением предоставленными возможностями.

Двухлетний период нахождения в браке иностранного гражданина с гражданином Российской Федерации для получения права на проживание на данном этапе представляется достаточным. Потребуется ли его изменение, можно будет определить только по итогам мониторинга реализации соответствующей нормы, — сказал он.

Сейчас органы МВД выносят решения о предоставлении иностранцам РВП в течение четырех месяцев после заключения брака. Валяев заявил, что разработанный им законопроект отвечает современным реалиям, поскольку брак является одним из самых простых и востребованных оснований для легализации проживания иностранцев в РФ. При этом зачастую мигранты заключают браки без намерения создать семью, отметил он.

В случае, если брак, послуживший основанием для получения иностранными гражданами разрешительных документов, будет признан судом недействительным, в том числе в связи с его фиктивностью, выданные документы аннулируются, — заявил сенатор.

На этом фоне Валяев привел статистику, согласно которой в 2021 и 2022 годах на основании фиктивности заключенных с россиянами браков было аннулировано 182 и 364 РВП. При этом с начала 2023 года число иностранцев, лишенных миграционного статуса по этой причине, составило 272.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что мигрантам, которым не нравятся российские традиции, следует вернуться на родину. По его словам, России не нужны граждане, которые нарушают закон.