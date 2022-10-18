СФ предложил показывать в России иностранные фильмы без согласия авторов

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В Совете Федерации предложили разрешить показ в России иностранных фильмов без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Комитет по экономической политике подготовил проект соответствующего постановления правительства, передает ТАСС.

Предлагаемым проектом постановления правительства РФ планируется разрешить прокат иностранных фильмов в РФ в отсутствие лицензионных договоров с такими правообладателями и без их согласия, но с выплатой им вознаграждения, — цитирует агентство пояснительную записку к документу.

Глава комитета Андрей Кутепов отметил, что прекращения Universal Pictures, Warner Bros. и другими компаниями проката своих фильмов в России в то время, как они правомерно обнародованы и лицензируются в других странах, противоречит нормам международного права. Это можно расценивать как злоупотребление правообладателей своими правами.

В пояснении к проекту постановления указывается, что данная мера в отношении иностранных фильмов рассматривается как временная. На период ее действия предлагается не применять к прокатчикам статьи законодательства о нарушении авторских прав за показ таких фильмов.

Ранее сообщалось, что кабмин отказался легализовать параллельный прокат фильмов голливудских кинокомпаний. Вместо этого принято решение выделить кинотеатрам прямую финансовую помощь по примеру той, что была во время пандемии 2020 года.