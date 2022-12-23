СФ одобрил закон, обязывающий чиновников сообщать о склонении к коррупции

Фото: СФ РФ

Совет Федерации одобрил закон, который обязывает региональных госслужащих сообщать в правоохранительные органы о фактах склонения к коррупции, передает ТАСС. Согласно документу, соответствующий сигнал должен поступить в прокуратуру или другие госорганы не позднее пяти дней. Чиновники, сообщившие о подобных фактах, будут находиться под защитой государства.

Кроме того, закон наделяет президента России полномочиями определять особенности соблюдения ограничений, запретов и требований, а также исполнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции.

После подписания главой государства закон будет опубликован и вступит в силу через 10 дней.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей, а за два последних года составил более 100 млрд рублей. Он также отметил, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по коррупционным делам превысила размер причиненного ущерба.

Глава надзорного ведомства также рассказал, что в текущем году в России впервые выявлены случаи получения взяток криптовалютой. При этом добавил, что пока они большого распространения не получили, но все же представляют повышенную общественную опасность.