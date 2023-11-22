СФ одобрил закон о выплатах старшим родственникам погибших участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские сенаторы одобрили закон, распространяющий выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников погибших участников СВО. Прямая трансляция пленарного заседания ведется на сайте Совета Федерации. Документ вступит в силу после подписания президентом России Владимиром Путиным.

Авторами инициативы, опубликованной в думской электронной базе, выступила рабочая группа сенаторов и депутатов под руководством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за законопроект, который ранее одобрили депутаты Госдумы.

Так, компенсация полагается фактическим воспитателям (старшим родственникам) бойцов, погибших в первые месяцы СВО или в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений или заболеваний. Уточняется, что речь идет о страховых случаях, которые произошли в период с 11 августа 2020 года по 14 июля 2022 года. Фактическими воспитателями признаются граждане, которые воспитывали и содержали застрахованное лицо не меньше пяти лет до его совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал законопроект, направленный на повышение военных пенсий. Согласно тексту документа, с 1 октября 2024 года предлагается увеличить размер понижающего коэффициента на 3,85%. Члены комитета рекомендовали верхней палате российского парламента одобрить законопроект.