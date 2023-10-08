Северный флот хотят лишить статуса стратегического теробъединения МО предложило лишить Северный флот статуса стратегического теробъединения

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министерство обороны РФ предлагает лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения, говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива была подготовлена в рамках исполнения одного из пунктов указов президента РФ об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации.

Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения ‎о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации ‎от 19 апреля 2017 г. № 177, — говорится в документе.

Кроме того, стало известно о включении четырех регионов Северо-Западного федерального округа в Ленинградский военный округ. Ранее они относились к Северному флоту. Целью соответствующего решения называется оптимизация управления ВС РФ.

Вступление в силу данного указа президента РФ позволит внести соответствующие изменения в указ президента РФ «О военно-административном делении РФ» и включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа, — говорится в документе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил о включении в состав Военно-морского флота России 12 кораблей. Они будут переданы Тихоокеанскому флоту и Северному флоту.