Сестра виновника хищения при реставрации Московского Кремля получила срок Сестра виновника хищения при реставрации Кремля получила 4,5 года тюрьмы

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Оксану Орынчук, сестру осужденного ранее бывшего владельца строительной компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука, Тверской суд Москвы по итогам рассмотрения уголовного дела о хищении порядка 70 млн рублей при реставрации башен и других объектов Московского Кремля приговорил к 4,5 года колонии, пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Анну Мигнуву. Гособвинение просило суд назначить Оксане Орынчук 6,5 года колонии. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Приговором Тверского районного суда Москвы Оксана Орынчук признана виновной и осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, мы обязательно его обжалуем в апелляционном порядке, — рассказала собеседница агентства.

После вступления приговора в силу Орынчук будет отбывать наказание в колонии общего режима. В солидарном порядке с братом с нее будет взыскан причиненный государству ущерб.

Ивана Орынчука ранее признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Глава «Петербургского Ренессанса» в 2018 году похитил 70,4 миллиона рублей при реставрации нескольких кремлевских башен.

Американского бизнесмена Дэвида Носиковски ранее арестовали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В деле имеются неустановленные фигуранты, ущерб от действий которых оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Компания предпринимателя LD Cool предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по ремонту грузового транспорта. Носиковски основал компанию в 2018 году, ее штаб-квартира расположена в Майами.