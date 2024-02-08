Сергею Малинковичу отказали в регистрации кандидатом в президенты России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Малинкович

Центральная избирательная комиссия России не зарегистрировала кандидатом на должность президента лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Отмечается, что поводом послужил высокий процент брака в собранных им подписях.

Решение принято, — заявила на заседании комиссии ее председатель.

Ранее сообщалось, что среди подписей, поданных за Сергея Малинковича, недействительными оказались 8979. Согласно законодательству, для регистрации брак не должен превышать 5% от всех собранных в поддержку кандидата подписей.

Также ЦИК признала недействительными 9147 подписей в поддержку политика Бориса Надеждина. Перед этим Надеждин заявил, что его команда работает над защитой подписей, которые не приняла ЦИК. Однако он признал, что защитить все подписи будет невозможно. При этом политик пообещал обжаловать в Верховном суде отказ в регистрации на выборы.

Между тем заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что нельзя переходить границу, когда умершие россияне появляются в подписных листах за кандидата в президенты России. По его словам, так можно «дойти до маразма» и эти факты говорят о том, что составляющие списки люди пытались фальсифицировать подписи избирателей.