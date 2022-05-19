Сергей Миронов: за выборы после победы

Сергей Миронов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия-За правду!» словно решил собою восполнить явный специфический вакуум, возникший в нашем политическом истеблишменте после ухода лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ведь это покойному политику обычно негласно поручали вбрасывать в наш около политический социум разного рода спорные идеи, дабы просто протестировать отношение к ним в стране. Самому Жириновскому любая критика была, как с гуся вода, а определенные идеи, им озвученные, довольно долго оставались темами для широкого обмена мнениями. Как сейчас говорят, общенационального дискурса.

Теперь такую функцию вольно или невольно старается выполнять Сергей Миронов, который уже отметился рядом острых реплик в адрес чиновников и министров. Чего стоило его сравнение нынешней нашей системы образования с «раковой опухолью», суть которой не в передаче знаний, а исключительно в зарабатывании денег. Однако его недавнее предложение — отложить проведение традиционных сентябрьских выборов до нашей победы в специальной военной операции на Украине — что называется, из ряда вон. Это была уже заявка на изменение правил большой игры от лица парламентской партии.

Собственно, система аргументации сторонников Миронова давно ясно сформулирована: идет военная операция, все здоровые политические силы сплотились ради нашей победы, а новые выборы — это всегда конкуренция, а значит, определенный раскол нынешнего «монолита». Тем более, что все помнят, как после теракта в Беслане были отменены выборы губернаторов и глав республик. Да и сейчас в некоторых республиках предпочитают выбирать лидеров силами местных парламентов.

dan-news.info

Противники отмены сентябрьского ЕДГ, в свою очередь, настаивают на том, что сейчас наоборот благоприятное время для организации выборов, которые могли бы стать демонстрацией поддержки населением курса власти. А вот их отмена вызвала бы больше разобщающей общество критики. Тем более, начавшийся «губернаторопад» вносит в национальную повестку необходимость планового перевода новых врио губернаторов в статус полноценных региональных лидеров, учитывая возросшую нагрузку на республиканские власти.

Собственно, уже бытует мнение, что словесные эскапады Сергея Миронова нацелены, скорее, просто на прояснение вопроса с выборами, снятие неудобных вопросов. И, в конечном итоге, на завуалированное укрепление авторитета действующей власти. Ведь не раз бывало, что кто-то из власть предержащих что-то совсем неприемлемое для общества предложит (например — бывший вице-премьер Дворкович предложил отменить стипендии), а вышедший на авансцену президент всех на этот счет сразу успокоит. И все понимают, кто истинный гарант соблюдения общественных интересов. Нельзя к тому же игнорировать тот факт, что мы ведем специальную военную операцию армией мирного времени, не объявляя, что страна находится в состоянии войны. А потому нет оснований для ограничения основ представительной демократии

Собственно, Миронов со товарищи по партии уже получил первый ясный «отлуп» от Андрея Турчака, главы генсовета «Единой России». Но, видимо, все равно нужна четкая отмашка к выборам от первого лица, а затем главы Центризбиркома. Тем более, что предвыборные кампании в регионах должны стартовать уже в июле.

Сам же Сергей Миронов теперь рискует быть обвиненным в излишнем пессимизме, раз уж он уверен, что до середины сентября наши бойцы не добьются на Украине если не полной победы, то решительного перелома всей кампании. Но это уже совсем другая история.