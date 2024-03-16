Сергей Безруков проголосовал на выборах президента Актер Сергей Безруков проголосовал на выборах президента России в Иркутске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ в Иркутске, сообщил мэр города Руслан Болотов в своем Telegram-канале. Актер посетил избирательный участок в школе № 11.

Сергей Безруков проголосовал на выборах президента страны в Иркутске. В своем интервью Сергей Витальевич сказал, что Иркутск для него родной город. Гордимся этой оценкой! — написал Болотов.

На опубликованных мэром кадрах с избирательного участка Безруков заявил, что его супруга Анна родом из Иркутска. Он добавил, что его дети «наполовину сибиряки», поэтому этот город и для него тоже является родным.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России. Она выбрала традиционный способ голосования, посетив избирательный участок в Подмосковье. По ее словам, на месте есть все, что положено, а процесс прекрасно организован.

Кроме того, в первый день голосования зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице видеорепортаж с избирательного участка, куда прибыл со своей супругой. Он отметил, что у Светланы Медведевой 15 марта день рождения и они решили заполнить бюллетени в этот день.