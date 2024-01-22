«Серьезное заявление»: в ГД поддержали новую военную доктрину Белоруссии Депутат ГД Соболев поддержал новую военную доктрину Белоруссии

Фото: МО РБ

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев поддержал новую военную доктрину Белоруссии, согласно которой нападение на союзное республике государство будет расцениваться как нападение на саму страну. Как заявил депутат в беседе с NEWS.ru, это говорит о тесных союзнических отношениях России с Белоруссией.

Это очень серьезное заявление. Белоруссия — наш союзник. Если она рассматривает нападение на нас как нападение на свою страну, это очень хорошо. Значит, у нас самые тесные союзнические отношения с нашими братьями белорусами, — сказал Соболев.

О содержании обновленной белорусской военной доктрины ранее рассказал начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба вооруженных сил республики Артем Буторин. По его словам, в документе, в частности, закрепят общие положения о том, как Минск будет действовать в роли союзника. Он также добавил, что в доктрине пропишут основы отношения Белоруссии к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности, таких как ООН и ОДКБ.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что новая военная доктрина сохраняет свой оборонительный характер. Он подчеркнул, что основные принципы военной политики страны останутся неизменными.