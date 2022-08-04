Лавров рассказал, как в Камбодже ему сшили рубашку не по размеру

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров во время посещения Камбоджи

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рубашка, сшитая на заказ в Камбодже для приема АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), не подошла ему по размеру, сообщает РИА Новости. Напомним, что сегодня вечером в Пномпене проходит гала-ужин в рамках мероприятий по линии АСЕАН. Традиционно министры надевают рубашки с национальной символикой, которые шьют камбоджийские мастера. Ранее Лавров попал в похожую ситуацию. В 2016 году ему не подошла рубашка в Лаосе.

Второй раз мерили — не сошлась. Сенька не по шапке, — пошутил Лавров.

Руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил, что страны АСЕАН, ранее придерживающиеся нейтральной позиции, теперь намерены восстановить экономические связи с Россией, несмотря на давление ЕС и США.

Мосяков добавил, что заявление таиландского посла о желании расширить торговлю с РФ показало, как изменилась позиция стран АСЕАН относительно России. Он также напомнил, что страны Юго-Восточной Азии, кроме Сингапура, изначально отказались вводить санкции после начала спецоперации.